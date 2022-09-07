سيناتور روسي: أوكرانيا لن تدفع ثمن واردات الأسلحة الغربية

قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير دجباروف، إن أوكرانيا لن تنفق الأموال مقابل واردات الأسلحة الغربية.

وتعليقا على تصريح وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، بأن ألمانيا قد وصلت إلى الحد الأقصى للأسلحة المقدمة للقوات الأوكرانية من مخزونات الجيش الألماني، أشار دجباروف إلى أن الغرب قد نقل بالفعل كل ما في وسعه إلى أوكرانيا.

وأكد البرلماني على أن "الأمر كان واضحا لفترة طويلة. كل ما كان ممكنا، منحه الغرب لأوكرانيا. صحيح أن الأمريكيين يواصلون عمليات التسليم بكميات ضخمة، لكنهم يرون أنه لا يوجد أي معنى لذلك".

وأضاف السيناتور، أن أوكرانيا "لن تدفع ثمن هذه الواردات أبدا".

وأكد دجباروف: "أولا، إنها على وشك الإفلاس. ثانيا، ليس من الواضح ما الذي سيحدث لأوكرانيا غدا، ومن سيقودها".

المصدر: راديو سبوتنيك