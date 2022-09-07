وكالة الطاقة: إيران زادت مخزون اليورانيوم.. وتبعد خطوة واحدة عن "مستويات التخصيب التسليحي"

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن اعتقادها بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة نحو مستويات صنع الأسلحة.

وأبدت الوكالة "مخاوف متزايدة" إزاء إحجام طهران عن المشاركة في تحقيق أصبح نقطة شائكة في جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الوكالة أبلغت الدول الأعضاء، في تقريرها الفصلي السري، بأنها تعتقد أن إيران لديها ما يقدر بنحو 55.6 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء انشطارية تبلغ 60 في المئة تقريبا، بزيادة تقدر بـ 12.5 كيلوغراما مقارنة بشهر مايو الماضي.

ويمثل التخصيب لدرجة النقاء تلك خطوة تقنية لا تبعد سوى خطوة واحدة أخرى عن مستويات التخصيب التسليحي التي تبلغ تسعين في المئة.

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وحذر خبراء حظر انتشار الأسلحة النووية من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، لإعادة معالجته وتحويله إلى وقود لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل.

تقرير وكالة الطاقة قدّر أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بلغ بدءا من 21 من الشهر الماضي، 3621.3 كيلوغراما، بزيادة قدرها 365.5 كيلوغراما، منذ التقرير الفصلي الأخير الذي صدر في مايو.

وقالت الوكالة (مقرها فيينا)، إنها غير قادرة على التحقق من الحجم الدقيق لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب، "بسبب القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الأمم المتحدة العام الماضي وإزالة معدات المراقبة والمراقبة التابعة للوكالة في يونيو من مواقع في إيران".

المصدر: "أ ب"