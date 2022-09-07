باتروشيف يجري محادثات مع نائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإماراتي في موسكو

بحث أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي علي الشامسي، خلال اجتماع عقد في موسكو، قضايا الأمن والتعاون الثنائي.

وقال مجلس الأمن الروسي في بيانه: "عقد أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف لقاء عمل في موسكو مع نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة علي الشامسي، حيث بحثا قضايا التعاون الثنائي بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الدولي".

المصدر: نوفوستي