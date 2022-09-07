ترامب حول "سرقة" مكتب FBI وثائق طبية سرية: سيكتشفون عينة متطورة جسديا وأنني أتمتع بصحة جيدة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا بيانات طبية سرية منه، داعيا إياهم لأن يروا بأنفسهم أنه "يتمتع بصحة جيدة".

وفي أوائل أغسطس، كجزء من قضية استخدام غير قانوني وسرقة وتدمير لمواد رسمية، تمت مداهمة منزل ترامب في فلوريدا، حيث صادر ضباط إنفاذ القانون ما يقرب من مائة وثيقة بمستويات مختلفة من السرية.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "Truth Social": "لم يسرق مكتب التحقيقات الفيدرالي جوازات السفر الخاصة بي فقط.. ولكن، كما كشفت سجلات المحكمة للتو، استولوا بشكل غير صحيح على سجلاتي الطبية الكاملة والسرية للغاية، على الأقل سيرون أنني عينة متطورة جسديا تماما وبصحة جيدة".

ويدعي ترامب، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذوا وثائقه الضريبية الشخصية ومعلومات حول علاقته بالمحامين، وقال ترامب، رافضا هذه التصرفات التي وصفها بأنها من "أيام الاتحاد السوفيتي".

وشدد ترامب، على أن تصرفات وكالات إنفاذ القانون ورغبة الإدارة الديمقراطية الأمريكية تلتقيان لمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

المصدر: نوفوستي