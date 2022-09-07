دوي أكثر من 10 انفجارات في مقاطعة خيرسون

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن أكثر من 10 انفجارات سمعت في مدينة خيرسون وهي عاصمة المقاطعة التي تحمل نفس الاسم، ووفقا للبيانات الأولية، فإن منظومات الدفاع الجوي تعمل.

وأشار المراسل إلى أن صواريخ الدفاع الجوي وآثارها غير مرئية في السماء، لكن أصوات الانفجارات سمعت.

كما سمع دوي عدة انفجارات على مسافة قريبة في محيط المدينة.

وتأتي عمليات القصف هذه بعد إعلان نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف أن المقاطعة تستعد لإجراء تصويت للانضمام إلى روسيا في 4 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي