تراس تعين سفيرا سابقا لدى الأمم المتحدة مستشارا للأمن القومي

عينت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيم بارو السفير السابق لدى الأمم المتحددة مستشارا للأمن القومي في البلاد.

وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا يفيد بأن تراس قامت بتعيين بارو مستشارا للأمن القومي خلفا لستيفن لوفجروف الذي تم تكليفه في منصب مستشار رئيسة الوزراء للصناعات العسكرية.

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يذكر أن بارو كان سفيرا لبريطانيا في كل من كييف وموسكو والاتحاد الأوروبي وسيتولى مهام منصبه الجديد بتاريخ 14 سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالات