غانتس يطالب السلطة الفلسطينية ببذل المزيد من الجهد للقضاء على المقاومين في الضفة الغربية المحتلة

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس السلطة الفلسطينية، إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة فصائل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد العمليات ضد الجنود الإسرائيلييين هناك.

وطالب غانتس في تصريح من مقر المخابرات العسكرية السلطة الفلسطينية "ليس فقط التحدث ضد الإرهاب ولكن العمل ضده"، مشيرا إلى أن "السلاح في الشوارع وغياب الحكم يضران أولا وقبل كل شيء بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها".

وأضاف: "لقد نقلت هذه الرسالة مرة أخرى اليوم لقيادة السلطة الفلسطينية"، مشددا على "أننا لن نسمح للمسلحين الذين يسعون لقتل الإسرائيليين بالتجول في المنطقة".

وأكد "أننا سنلاحقهم ونوقفهم في القرى والمدن والطرق وحيثما يكون ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أنه "في الوقت نفسه، سنواصل تقوية العناصر المعتدلة والسماح للأغلبية غير المتورطة في الإرهاب بالحصول على رزق جيد وروتين يومي".

فيما يتعلق بالضغط الأمريكي على إسرائيل من أجل إعادة النظر في قواعد الاشتباك العسكرية، قال غانتس إن "رئيس الأركان وحده هو الذي يمكنه تحديدها، وهو من يقررها وفقا للحاجة العملياتية وقيم جيش الدفاع الإسرائيلي"، لافتا إلى أن "القادة والجنود يطبقون القواعد بصرامة، ولن يكون هناك تدخل سياسي في هذه المسألة".

وتصاعدت عمليات المقاومة التي تنفذها فصائل فلسطينية بالضفة بشكل ملحوظ مؤخرا، ما أثار قلق الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"