مقاطعة خيرسون تستعد لإجراء تصويت للانضمام إلى روسيا في 4 نوفمبر
Globallookpress
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أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف أن المقاطعة تستعد لإجراء تصويت للانضمام إلى روسيا في 4 نوفمبر.
وقال ستريموسوف: "أندريه تورتشاك وأنا متضامنون. سنستعد لموعد محدد. اعتقد الجميع أن الاستفتاء سيجري في سبتمبر، لكنهم لم يحددوا موعدا محددا. سنركز بشكل مبدئي على 4 نوفمبر، على الرغم من أننا مستعدون لإجراء استفتاء الآن".
وأضاف: "نحن واثقون من أن 80٪ من السكان سيشاركون في التصويت".
ويرى أندريه تورتشاك أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" أنه من الصواب التصويت على دخول دونباس والأراضي المحررة إلى روسيا في يوم الوحدة الوطنية 4 نوفمبر.
المصدر: تاس