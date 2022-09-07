جمهورية دونيتسك تتفاوض مع سبع دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بشأن الاعتراف بها

أكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا أن بلادها تتفاوض بشأن الاعتراف الرسمي بها مع سبع دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقالت نيكونوروفا: "نحن نتفاوض بشأن الاعتراف بجمهورية دونيتسك. لذلك، التقت سفيرتنا أولغا ماكييفا بممثلين عن سبع دول في موسكو: هي دول من آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا".

وأكدت نيكونوروفا أن وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية تعمل على الاعتراف بالجمهورية مع جميع الدول تقريبا التي اتخذت موقفا محايدا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أو دعمتها.

المصدر: تاس