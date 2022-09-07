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وفد من الكونغرس الأمريكي يزور تايوان

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وفد من الكونغرس الأمريكي يزور تايوان
AP SAM YEH
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أعلن المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يؤدي مهام السفارة الأمريكية في الجزيرة، أن وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي سيزور تايوان في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر.

ووفقا لبيان المعهد: "سيزور وفد مجلس النواب الأمريكي المكون من ثمانية نواب، ستيفاني ميرفي وسكوت فرانكلين وكاي كاهيل وجو ويلسون وآندي بار وداريل عيسى وكلوديا تيني وكات كاماك، تايوان في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر في إطار زيارتهم للمحيطين الهندي والهادئ".

المصدر: نوفوستي

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