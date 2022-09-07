مصدر: الاتحاد الأوروبي يوافق على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا

وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل اليوم الأربعاء على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا بشكل كامل.

وقال مصدر أوروبي مطلع إنه من المتوقع الموافقة النهائية على القرار في الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 9 سبتمبر.

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وقدمت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء نص الاقتراح وقالت إن القرار، بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر يوم الاثنين المقبل 12 سبتمبر.

ووفقا للمصدر، فقد وافق الممثلون الدائمون على تمديد آخر للعقوبات ضد الشخصيات والمنظمات التي "قوضت سيادة أوكرانيا" لمدة ستة أشهر أخرى، والتي أثرت بالفعل على أكثر من ألف شخص ومائة منظمة.

المصدر: نوفوستي