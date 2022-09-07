وسائل إعلام: الولايات المتحدة تخطط لإمداد أوكرانيا بالسلاح لأمد طويل

يعكف خبراء في البنتاغون على إعداد خطة دعم طويلة الأجل للقوات الأوكرانية، تتضمن تطوير برنامج تدريبي، وفقا لتقارير قناة سي إن إن.

وذكرت قناة سي إن إن التلفزيونية: "استنادا لإفادات ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع، يجري البنتاغون تحليلا مفصلا، ويطور وسائل لدعم القوات الأوكرانية على المدى المتوسط والطويل".

وجاء في التقرير أن الولايات المتحدة تعول على تقديم دعم ممتد لأوكرانيا بحيث لا يقتصر على مدة العملية الخاصة الروسية، والتي تتوقع واشنطن أن تكون طويلة، وإنما للسنوات الخمس التي تعقبها.

وأضاف التقرير أن "التحليل يجري بالاشتراك مع أوكرانيا، وإذا صادق عليه الرئيس جو بايدن، فإن خطة مبيعات الأسلحة سوف تمتد لسنوات، وستكون مصحوبة ببرامج تدريب عسكري طويلة الأجل".

ومن المتوقع الانتهاء من العمل التحليلي خلال الشهر أو الشهرين المقبلين.

وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت في وقت سابق، عن وجود خطط لتزويد أوكرانيا بالأسلحة "مستقبلا".

المصدر: نوفوستي