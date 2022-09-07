مدفيديف يصف رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة بغريبة الأطوار

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، بأنها غريبة الأطوار وغير كفؤة ومعادية للروس وتوقع لها مصير جونسون.

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جاء ذلك في منشور له بقناته على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع أن رئيسة الوزراء ينقصها الكفاءة وليس لديها أفكار أولية حول السياسة والتاريخ والجغرافيا، لكنها تريد هزيمة روسيا في كل شيء. وكتب: "تحاول رئيسة الوزراء الجديدة أن تتشبه بمارغريت تاتشر، دون أن يكون لديها 5% من قدراتها، وتتوقع أن تتغلب على أزمة الطاقة والتضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي كانت هي شخصيا سببا فيها بتدريباتها المجنونة على فرض العقوبات. سوف تتشاجر مع الجميع، وتفشل في كل شيء وتغادر مكللة بالعار مثل سلفها، الأشعث بوريسكا".

المصدر: تليغرام