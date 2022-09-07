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زوجة زيلينسكي ترد على رسالة من البريطاني روجر ووترز مؤسس فرقة بينك فلويد

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زوجة زيلينسكي ترد على رسالة من البريطاني روجر ووترز مؤسس فرقة بينك فلويد
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علقت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،على رسالة وجهها لها الموسيقي البريطاني وأحد مؤسسي فرقة بينك فلويد روجر ووترز، انتقد فيها سياسة الغرب تجاه أزمة أوكرانيا.

وقالت زوجة فلاديمير زيلينسكي، بأن عليه أن يتوجة بالسؤال إلى رئيس دولة أخرى وليس إليها بحثا عن السلام.

وكان ووترز قد عارض توريد الأسلحة الغربية إلى كييف. ونشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى زوجة فلاديمير زيلينسكي، إيلينا ، انتقد فيها تأجيج الصراع بموقف الدول الغربية تجاه أزمة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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