زوجة زيلينسكي ترد على رسالة من البريطاني روجر ووترز مؤسس فرقة بينك فلويد
علقت زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،على رسالة وجهها لها الموسيقي البريطاني وأحد مؤسسي فرقة بينك فلويد روجر ووترز، انتقد فيها سياسة الغرب تجاه أزمة أوكرانيا.
وقالت زوجة فلاديمير زيلينسكي، بأن عليه أن يتوجة بالسؤال إلى رئيس دولة أخرى وليس إليها بحثا عن السلام.
Це 🇷🇺 напала на 🇺🇦, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей.— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 6, 2022
Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться.@rogerwaters, вам варто просити миру в президента іншої країни.
وكان ووترز قد عارض توريد الأسلحة الغربية إلى كييف. ونشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى زوجة فلاديمير زيلينسكي، إيلينا ، انتقد فيها تأجيج الصراع بموقف الدول الغربية تجاه أزمة أوكرانيا.
"Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage?"— Roger Waters (@rogerwaters) September 5, 2022
An Open letter to Mrs. Olena Zelenska from Roger Waters - Sunday 4th September 2022
Dear Mrs. Zelenska...
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المصدر: نوفوستي