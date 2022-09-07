سبوتنيك: بيروت تسلم موسكو مطلوبة دولية متهمة بالمشاركة في جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا

أفادت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، بأن لبنان سلم موسكو، مواطنة روسية متهمة بالمشاركة في جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

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ونقلت "سبوتنيك" عن إيرينا فولك قولها: "اليوم..في مطار بيروت، سلم ضباط إنفاذ القانون في الجمهورية اللبنانية فيكتوريا ماتساكوف إلى زملائهم الروس لتسليمها إلى موسكو..في كانون الثاني 2020، وبناء على طلب من وزارة الداخلية لجمهورية كالميكيا، تم إدراجها على قائمة المطلوبين الدوليين، واتهمت بالمشاركة في تشكيل مسلح غير شرعي على أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأردفت فولك: "اليوم..بعد أن وافق ممثلو السلطات اللبنانية المختصة على طلب التسليم المقدم من مكتب المدعي العام الروسي، سلموا المتهمة إلى موظفي الإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية والسجون الفدرالية لروسيا، لتسليم المطلوبين".

لمصدر: "سبوتنيك"