نائبة ألمانية من أصول مصرية تدين العقوبات ضد روسيا

أدانت عضو البرلمان الألماني عن الحزب اليساري، أميرة محمد علي، العقوبات ضد روسيا التي تلحق الضرر بالسكان الروس العاديين وأوروبا والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال خطابها أمام البرلمان أثناء الجلسة العامة لمناقشة ميزانية البلاد، والتي بثت على موقع البوندستاغ على الإنترنت، حيث تابعت علي أن العقوبات التي يفرضها الغرب، وخاصة ألمانيا تلحق الضرر بالسكان العاديين في روسيا وبأوروبا نفسها، وقالت: "نحن ننتقد العقوبات، التي أصابت بشكل أساسي الشعب الروسي، والتي تضر بألمانيا وأوروبا وجنوب العالم على نحو أكثر مما كان من المفترض أن تضرهم".

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ومن الواضح، وفقا للنائبة من أصول مصرية، أن العقوبات لم تؤثر على الصناعة العسكرية في روسيا، لذلك يطالب حزب اليسار الحكومة الفدرالية ببذل قصارى جهدها للمساهمة في إجراء مفاوضات السلام في أسرع وقت على المستوى الدبلوماسي.

وكان الغرب قد صعّد من ضغط العقوبات ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. من جانبه أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الأربعاء، 7 سبتمبر، تعليقا على الاحتجاجات الألمانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، عن تأييده لمطالب المستهلكين في ألمانيا، واستعداد روسيا لإطلاق "السيل الشمالي-2" غدا، لكنه استدرك أن روسيا لم تكن هي من فرض العقوبات، وإنما فرضتها أوروبا بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

والنائبة أميرة محمد علي هي سياسية ألمانية عضو في حزب اليسار، وفي البوندستاغ الألماني منذ عام 2017، وتشغل إلى جانب ديتمار بارتش منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان الألماني. وقد نشأت في هامبورغ – فولسبوتل لأب مصري من بورسعيد وأم ألمانية.

المصدر: نوفوستي