طهران "تدعم" أي خطة ومبادرة فعالة لاستقرار لبنان وتقرير يؤكد: هبة الفيول الإيراني تأخذ طريقها للقبول

أكدت طهران أن إيران تدعم أي خطة ومبادرة تكون فعالة لاستقرار لبنان السياسي والاقتصادي والأمني.

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وفي اتصال هاتفي مع كل من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس حكومة هذا البلد، نجيب ميقاتي، قال محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم أي مشروع ومبادرة مؤثرة للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان، وفي هذا المسار فإننا لن ندخر وسعا في تقديم العون لشعب لبنان وحكومته".

من جهتهما، شدد كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في لبنان، على "أهمية تطوير العلاقات الودية وتعزيزها بين البلدين في كل المجالات"، معربان عن "رغبتهما في دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوفير الطاقة في هذا البلد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر".

هذا وأفادت صحيفة "الجمهورية"، وفق معلوماتها، بأن "الهبة الإيرانية لتزويد لبنان الفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان بدأت تأخذ طريقها إلى القبول"، لافتة إلى أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، كلف وزير الطاقة، وليد فياض، إعداد وفد تقني سيتوجه الى طهران قريبا ليناقش الامر مع المسؤولين الإيرانييين، خصوصا أن جواب السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، حول مواصفات الفيول لرئيس الوزراء كان ايجابيا، وقد تعهدت اإران تقديم هبة تتوافق تماما مع المواصفات التي يطلبها لبنان".

المصدر: "مهر" + "الجمهورية"