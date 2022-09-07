الخارجية الروسية تحذر من تبعات جر سيئول للانخراط في وضع سقف لأسعار النفط الروسي

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة تحاول جر سيئول إلى "كارتل" يضع سقفا لأسعار النفط الروسي، وحذرت من أن الانضمام إلى هذه المبادرة سيؤدي إلى عواقب سلبية وجدية.

وأعرب رئيس قسم إدارة آسيا بوزارة الخارجية الروسية، جورجي زينوفييف، عن أمل موسكو في أن ألا يتسبب الجانب الكوري الجنوبي في خلق مشاكل لنفسه هو في غنى عنها.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نحن على دراية بمحاولات واشنطن لجر سيئول إلى كارتل مشتري النفط الروسي، والتي، وفقا للخطة الأمريكية، ستكون قادرة على تحديد سقف سعر لها. سيؤدي انضمام سيئول إلى هذه المبادرة إلى عواقب سلبية وجدية، في المقام الأول لاقتصاد جمهورية كوريا نفسها".

وقال: "لن تقوم بلادنا بتوريد النفط بخسارة، ونتيجة لذلك، فإن الشركاء الكوريين الجنوبيين، لن يشتروا النفط بسعر أرخص، ولكنه سيكون أكثر تكلفة، ومن المحتمل جدا أن يكون سعره أعلى بكثير. نأمل أن يفهموا في سيئول هذا الأمر ولا يخلقوا صعوبات لأنفسهم".

المصدر: نوفوستي