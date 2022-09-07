إيران توجه إنذارا إلى إسرائيل والولايات المتحدة والدول التي تستضيف قواتهما

وجهت القوات المسلحة الإيرانية إنذارا إلى إسرائيل والولايات المتحدة والدول التي تستضيف قواتهما بالمنطقة، بسبب "رفع مستوى تهديداتهم للأمن الإيراني"، مؤكدة "الجهوزية لمواجهتهم".

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وعلى صفحته في موقع "روبيكا"، كتب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري: "خلال الأشهر الأخيرة، حاول الجيش الأمريكي الإرهابي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته وحاملات المروحيات من الخليج وبحر عمان، بضم الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال، إلى قيادة قوات سنتكوم الإرهابية، وهذا يعني من وجهة نظرنا، أنه سيتم وضع القدرات التجسسية (وحتى العملياتية) لأمريكا وحلفائها تحت تصرف الكيان الصهيوني الغاصب، وهذا يؤدي إلى زيادة الأخطار الموجهة لبلدنا الحبيب".

وتابع اللواء باقري: "نحن، إضافة إلى قيامنا بتوجيه إنذار مكتوب وإرسال الرسائل عبر وزارة خارجيتنا للدول المستضيفة للجيش الأمريكي، وجهنا ونوجه إنذارا أيضا عبر تعزيز تواجدنا وزيادة مدى دورياتنا الجوية والبحرية وتعميق المراقبة الاستخباراتية وتنفيذ مناورات مختلفة صاروخية وبالطائرات المسيرة وغيرها، ونؤكد جهوزيتنا".

وختم قائلا: "توصيتنا الودية والدائمة للدول الجارة هي أن الأخوّة والتعاون في إرساء الأمن بالمنطقة يكون على يد بلداننا، ودون الاتكال على الأجانب".

المصدر: "فارس"