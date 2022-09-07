إخماد حريق ضخم ضمن مهرجان (الخير خيرك) وسط دمشق

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق اليوم الأربعاء حريقا شب في خيمة مطعم وخيمة محل ضمن مهرجان بمدينة المعارض القديمة بدمشق.

وقال العميد داوود عميري قائد فوج إطفاء دمشق فجر اليوم الأربعاء أنه وفور تلقيه بلاغا باندلاع حريق في خيمتين ضمن مهرجان (الخير خيرك) بمدينة المعارض القديمة وتوجهت زمرة من فوج إطفاء دمشق للمكان وبالسرعة القصوى وعملت على إخماده وتبريده.

وبين العميد عميري أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت على الماديات ولم يتم تسجيل إصابات.

المصدر: سانا