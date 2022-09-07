رد خاطف من بوتين: وهل أوكرانيا تنتمي إلى هذا الإقليم كي نتحدث عنها؟

وجه مدير جلسة الحوار في منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك سؤالا للرئيس بوتين مستفسرا عن سبب عدم تطرقه للوضع في أوكرانيا خلال خطابه في منتدى الشرق الاقتصادي.

وقال مدير الجلسة بعد أن أنهى بوتين خطابه أمام الحضور:

يبدو لي أنكم لم تتطرقوا في خطابكم للوضع في أوكرانيا ولو بكلمة وحدة.. هل أنا على حق؟

فجاء رد بوتين سريعا" وهل تنتمي أوكرانيا إلى هذا الإقليم (شرق روسيا والبلدان آسيا والمحيط الهادئ) كي نتحدث عنها؟.. لكن إذا كنتم مهتمين بالأمر فأنا مستعد للإجابة عن أسئلتكم بهذا الشأن.

ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك من أكثر من 60 دولة. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT