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رئيس وزراء ميانمار مين أونج هالين لبوتين: "أنت زعيم العالم"

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رئيس وزراء ميانمار مين أونج هالين لبوتين:
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قال رئيس وزراء ميانمار مين أونج هالين خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتبر الرئيس بوتين "زعيم العالم".

وأضاف مين أونج هالين في لقائه على هامش منتدى "الشرق الاقتصادي" في فلاديفستوك: "أنا فخور بكم.. بمساعدتك تتطور بلادكم بشكل كبير. عندما بدأتم في رئاسة روسيا، يمكن القول، إن روسيا أصبحت في المرتبة الأولى في العالم. ويمكن أن لا نسميك زعيم روسيا، بل زعيم العالم لأنك تتحكم في الاستقرار وتنظمه في جميع أنحاء العالم".

كما شكر هالين بوتين على الاجتماع وأشار إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وميانمار.

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المصدر: IZ.RU

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