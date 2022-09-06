بايدن "متأكد" من لقاء نظيره الصيني في حال شارك في اجتماع مجموعة العشرين في بالي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنه "متأكد" من لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في حال شارك الأخير في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر في بالي بإندونيسيا.

وقال ردا على سؤال بشأن لقاء محتمل "إذا كان (شي) هناك، أنا متأكد من أنني سأراه". ويأتي ذلك بينما تزداد المواجهة بين الصين والولايات المتحدة توترا.

وتحدث الرئيسان مع بعضهما البعض مرات عدة منذ انتخاب جو بايدن، ولكنهما لم يلتقيا منذ تنصيب الرئيس الأمريكي.

وتنتهي كل محادثة بينهما على وعد بالحفاظ على قناة الاتصال مفتوحة على أعلى مستوى بين واشنطن وبكين، من دون أن تتقدم القوتان العظميان في إطار نقاط الخلاف الكثيرة بينهما.

على العكس من ذلك، يستمر التوتر بين البلدين في التصاعد، مع التركيز خصوصا على تايوان.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.1 مليار دولار. وطالبت الصين التي تعد تايوان جزءا من اراضيها، بالتراجع عن هذه الصفقة، مهددة باتخاذ "إجراءات مضادة".

المصدر: ا ف ب