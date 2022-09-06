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تراس.. تقلد مناصب رئيسية في حكومتها لمسؤولين من ذوي البشرة السمراء

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تراس.. تقلد مناصب رئيسية في حكومتها لمسؤولين من ذوي البشرة السمراء
RT
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قلدت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة عددا من المسؤولين ذوي البشرة السمراء مناصب وزاريه في وزارات رئيسية كوزارة المالية والخارجية للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا.

وقامت تراس بتعيين كواسي كوارتنج وهو من أصول غانية وزيرا للمالية، وجيمس كليفيرلي وزيرا للخارجية،

وسويلا برافرمان ذات الأصول الهندية وزيرة للداخلية.

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يذكر أن القوات الجوية البريطانية في السنوات الأخيرة امتنعت عن تجنيد الذكور البيض في صفوفها بهدف تحقيق التنوع العرقي والجنسي، ما نفته وزارة الدفاع وأكدته لاحقا تقارير سلاح الجو.

المصدر: نوفوستي

 

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