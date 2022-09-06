نيبينزيا: روسيا تنتظر تفاصيل بشأن اقتراح إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية

أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ما زالت تنتظر تفاصيل محددة بشأن اقتراح إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا لا تستخدم محطة زابوروجيه النووية كقاعدة عسكرية.

وتابع: "يحمي الجيش الروسي المحطة اليوم، وتقدر المعدات العسكرية الموجودة هناك بشاحنتين متمركزتين في المحطة، وصل العسكريون الروس على متنها لحماية المحطة بالأسلحة الخفيفة".

ورد على ادعاءات الجانب الأوكراني بأن الجيش الروسي "يستخدم المحطة كقاعدة عسكرية". قال إن "هذا ببساطة غير صحيح، لأننا نستخدم العسكريين هناك لضمان أمن المحطة".

المصدر: تاس