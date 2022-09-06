البيت الأبيض يقر بعدم امتلاكه أدلة على شراء روسيا أسلحة من كوريا الشمالية

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن لا تمتلك أي دليل على أن روسيا قد اشترت أسلحة من كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "ليس لدينا دليل على أن عملية الشراء هذه قد تمت بالفعل، لذا من الصعب تحديد الشكل الذي ستبدو عليه في النهاية". وشدد كيربي على أن واشنطن ليس لديها دليل على أن "هذه الأسلحة تستخدم في أوكرانيا".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، قال إن البنتاغون يرى "مؤشرات على أن روسيا قد تواصلت مع كوريا الشمالية لطلب ذخيرة".

وفي وقت سابق، وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، التصريحات بشأن حصول روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية بأنها مزيفة.

المصدر: تاس