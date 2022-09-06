زيلينسكي يدعو تراس لزيارة أوكرانيا والأخيرة تقبل الدعوة

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس إلى زيارة أوكرانيا، و"نسق معها خطوات أخرى أيضا".

وكتب زيلينسكي على "تويتر": "كنت أول زعيم أجنبي يجري محادثة مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتخبة حديثا ليز تراس. ودعوتها إلى أوكرانيا. وتم إيلاء اهتمام بالضمانات الأمنية. ونسقنا مزيدا من الضغط على روسيا".

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وأشار إلى أنه سيتابع التواصل مع تراس.

من جهتها قبلت تراس دعوته لزيارة أوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها الإلكتروني: "رئيسة الوزراء، كانت سعيدة بقبول دعوة للقيام بزيارة قريبا إلى زيلينسكي في أوكرانيا".

وأكدت تراس أنه يمكن لكييف الاعتماد على مساعدة طويلة الأجل من لندن.

وذكر بيان الحكومة أن "تراس قالت إنه من الضروري أن تحقق أوكرانيا النجاح وتمنى روسيا بالهزيمة".

المصدر: نوفوستي