قائد الحرس الثوري الإيراني: قوى عظمى تسعى لشراء الأسلحة من طهران

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن "قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون المشترك معها".

وفي كلمة خلال اجتماع لأساتذة جامعيين في مدينة مشهد شمال شرق إيران، أضاف سلامي أن بلاده "تخطت حتى الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي وأنها اليوم تقف في المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات".





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وقال إن "عهد وصاية الأنظمة الأجنبية الظالمة قد ولى في بلادنا، وهذا يعود إلى عدم اعتمادنا على الأجانب إذ أن وقف الاتكال على الأجانب يجلب القوة والقدرة".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن القائد العام للحرس الثوري أن إيران تنتج اليوم التكنولوجيات المتطورة وتستخدمها وأن "صنع المنظومات المتطورة بات سهلا كصنع الدراجات الهوائية بالنسبة لنا" وأضاف: "باتت طائراتنا المسيرة قادرة على ضرب أية نقطة تريدها باستخدام الذكاء الصناعي".

المصدر: وكالة أنباء "فارس"