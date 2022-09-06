واشنطن لا ترى أن محاولات إحياء الاتفاق النووي مع إيران قد استنفدت

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن "مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران لم تستنفد بعد، إلا أن الخلافات مستمرة".

وقال كيربي في إفادة صحفية دورية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأمريكية لا تعتبر المحاولات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران مستنفدة، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة، ولكن الخلافات قائمة.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "ما زلنا في خضم العملية، نحاول تحقيق استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما هو الحال في جميع المفاوضات، وهناك تحرك إلى الأمام والخلف على حد سواء. لا تزال هناك ثغرات".

المصدر: تاس