بايدن يحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر في البنتاغون

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن سيحيي الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر يوم الأحد بإلقاء تصريحات ووضع إكليل من الزهور في البنتاغون.

وستتحدث جيل بايدن، السيدة الأولى، يوم الأحد في الاحتفال التذكاري الوطني للرحلة 93 في شانكسفيل، بنسلفانيا. وستذهب نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها إلى مدينة نيويورك لحضور حفل إحياء في النصب التذكاري الوطني يوم 11 سبتمبر.

الهجمات الإرهابية عام 2001 وقعت عندما سيطر خاطفون على طائرات تجارية لاستخدامها كصواريخ، حيث اصطدموا بمركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون وحقل في بنسلفانيا. وقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في هجمات القاعدة. ردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشن حرب على أفغانستان.

المصدر: AP