مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: نؤيد نزع السلاح في محطة زابوروجيه

قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن على القوات الروسية إخلاء أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه.

وأشارت مندوبة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إلى أن بلادها تؤيد فكرة نزع السلاح في المحطة، مبينة أنه من أجل ذلك "يجب على القوات الروسية مغادرة أراضي المحطة".

وأضافت وودوارد في معرض ردها على سؤال حول مسألة نزع السلاح: "سنستمع إلى (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل) غروسي، ولكن بشكل عام على الروس المغادرة، هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يتم فيها ذلك".

المصدر: تاس