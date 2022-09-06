الخارجية الأمريكية: الحوار مع روسيا حول تبادل الأسرى مستمر بعد رحيل سوليفان

أعلن نائب رئيس الدائرة الصحفية بوزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضية تبادل الأسرى، لم يتوقف بعد مغادرة السفير جون سوليفان.

وقال باتيل: "تواصل الحكومة الأمريكية دعوة روسيا للإفراج عن بريتني جرينير وبول ويلان المدانين ظلما، للحوار بعد رحيل سوليفان مستمر".

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن الولايات المتحدة تعرض على روسيا تبادل لاعب كرة السلة الأمريكي بريتني جرينير المدان بتهريب المخدرات وبول ويلان المدان بالتجسس، مقابل فيكتور بوت، لكن يزعم أن روسيا طلبت مواطنا آخر.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق نظيره الأمريكي إلى "دبلوماسية هادئة" بدلا من مناقشة عامة في هذا الصدد.

المصدر: نوفوستي