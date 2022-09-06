وزيرة الخارجية الفرنسية تعد بمساعدة اليونان في حالة تهديد سيادتها

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أن بلادها ستكون إلى جانب اليونان وقبرص في حالة تهديد سيادتهما الوطنية.

وقالت الوزيرة كولونا ذلك، بعد المحادثات التي أجرتها في أثينا مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، ونقل تصريحاتها التلفزيون اليوناني العام "إي آر تي".

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من جهته، ندد الوزير اليوناني بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "غير المسبوقة"، والتي حذر فيها اليونان من رد صارم في حال استمرت "الاستفزازات اليونانية".

وقال ديندياس: "ليست مسموعة. وهي مستنكرة. ولكننا لن نقف ساكنين. ولن نخاف. في تاريخنا، واجهنا تهديدات أكبر بكثير. ونحن نرفض الهجمات العثمانية الجديدة. لكني أنصح أي شخص يخطط لشن هجمات على اليونان بالتفكير ثلاث وأربع مرات. نحن واثقون من تحالفاتنا وشركائنا".

بدورها، دعمت كاترين كولونا تصريحات وزارة الخارجية اليونانية، وقالت: "فرنسا قالت ذلك وأكرر أنها ستكون إلى جانب اليونان وقبرص في حالة تهديد السيادة الوطنية. وفي حال حدث شيء كهذا، نحن وقعنا اتفاقية توضح المادة 21 منها هذا الوضع، وإذا كان الطرفان مقتنعين بحدوث ذلك، فسيكون للطرفين مساعدة متبادلة".

المصدر: نوفوستي