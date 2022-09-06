متظاهرون يثيرون الفوضى والضجيج أثناء خطاب تراس

قام محتجون بالتشويش على ليز تراس أثناء إلقائها خطابها الأول كرئيسة لوزراء بريطانيا بإثارة الضجيج وتشغيل الموسيقى الصاخبة.

وقام المعارضون بتشغيل أغنية ماد ورلد "عالم مجنون" للفرقة البريطانية تيرز أوف فيرز "دموع الخوف" بصوت صاخب للتشويش على كلمتها إلا أنها لم تعر ذلك اهتماما وأكملت خطابها.

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جاء خطاب تراس بعيد تأديتها مراسم تعينها كرئيسة لوزراء بريطانيا وتلقيها التعليمات الملكية من الملكة إليزابيث الثانية بتشكيل حكومتها الجديدة.

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المصدر: نوفوستي