البنتاغون يعترف بمساعدة القوات الأوكرانية على "مواجهة روسيا جويا"

قال نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية كلينتون هينوت، إن الدعم الأمريكي ساعد في "مواجهة الهيمنة الجوية الروسية "وسط العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال هينوت، إن على الجيش الأمريكي أن يثبت بشكل مقنع، خاصة لروسيا والصين، أنهم قادرون على "معارضة الأشياء التي يحتاجون إليها للنجاح".

وأكد هينوت على أن: " أظهر الوضع في أوكرانيا بوضوح قدرة الأسلحة الأمريكية، على معارضة الهيمنة الجوية الروسية".

وفي وقت سابق، كتب الجنرال الأمريكي مارك كيميت، مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" قال فيه إن تخفيض إمدادات أنظمة الأسلحة المتقدمة يهدد بعواقب وخيمة للقوات لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي