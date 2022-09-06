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رئيس مقاطعة زابوروجيه لـRT: قوات كييف دمرت البنية التحتية الزراعية في المقاطعة

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رئيس مقاطعة زابوروجيه لـRT: قوات كييف دمرت البنية التحتية الزراعية في المقاطعة
RT
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أكد يفغيني باليتسكي رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه أن قوات كييف استمرت طوال الصيف في استهداف مخازن وصوامع الحبوب في المقاطعة.

وقال باليتسكي: "استمرت القوات المسلحة الأوكرانية طوال الصيف في قصف مخازن وصوامع الحبوب في زابوروجيه، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الزراعية".

وأضاف: "شنت القوات الأوكرانية في 31 أغسطس هجوما صاروخيا قويا على مخزن للحبوب في توكماك، مما تسبب بإحراق 15 ألف طن من الحبوب".

وتساءل باليتسكي عن الغرض من إصدار نظام كييف مثل هذه الأوامر. مشيرا إلى أنه من الواضح أن السلطات الأوكرانية في حالة حرب مع المدنيين، من خلال خلقها لكارثة إنسانية.

المصدر: RT

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