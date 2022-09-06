رئيس مقاطعة زابوروجيه لـRT: قوات كييف دمرت البنية التحتية الزراعية في المقاطعة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr6j
أكد يفغيني باليتسكي رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه أن قوات كييف استمرت طوال الصيف في استهداف مخازن وصوامع الحبوب في المقاطعة.
وقال باليتسكي: "استمرت القوات المسلحة الأوكرانية طوال الصيف في قصف مخازن وصوامع الحبوب في زابوروجيه، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الزراعية".
وأضاف: "شنت القوات الأوكرانية في 31 أغسطس هجوما صاروخيا قويا على مخزن للحبوب في توكماك، مما تسبب بإحراق 15 ألف طن من الحبوب".
وتساءل باليتسكي عن الغرض من إصدار نظام كييف مثل هذه الأوامر. مشيرا إلى أنه من الواضح أن السلطات الأوكرانية في حالة حرب مع المدنيين، من خلال خلقها لكارثة إنسانية.
المصدر: RT