مجلس الأمن الدولي يناقش في اجتماع دوري الوضع في أوكرانيا

يناقش مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 7 سبتمبر، في الاجتماع الثاني خلال يومين الوضع في أوكرانيا.

وسيبدأ الاجتماع في الساعة 10:00 مساء بتوقيت موسكو، وبحسب مصدر في الأمم المتحدة، فقد انعقد الاجتماع بمبادرة من الدول الغربية، ولم يتم تحديد القضايا المحددة التي ستتم مناقشتها.

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، حيث سيتم النظر في نتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.

المصدر: تاس