غوتيريش: ينبغي منح الوفد الروسي تأشيرات للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه ينبغي منح الوفد الروسي تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: "هذه قضية تطرقنا إليها عدة مرات مع الجهة المضيفة (الولايات المتحدة). يعتبر الأمين العام أنه ينبغي منح التأشيرات للوفد الروسي والوفود الأخرى التي لها أعمال في الأمم المتحدة، خاصة أثناء انعقاد الجمعية العامة".

وأضاف: "أعلم أن هذا سؤال أثاره الأمين العام عدة مرات في مكالمات هاتفية مع كبار المسؤولين الأمريكيين".

وأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق أن إصدار التأشيرات الأمريكية لوفود الدول الأجنبية في الأمم المتحدة مسؤولية دولية لواشنطن.

المصدر: تاس