البنتاغون: واشنطن أخطرت روسيا باختبار صاروخ "مينيتمان 3" العابر للقارات

أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الجيش الأمريكي سيجري تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينيتمان 3" غدا الأربعاء، وأنه أبلغ روسيا بذلك مسبقا.

وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "سيتم إجراء اختبار عملي لإطلاق صاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات غدا صباحا، السابع من سبتمبر".

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وأضاف: "سيتم إطلاق الصاروخ من دون رأس حربي، من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا".

وأكد أن "الولايات المتحدة أخطرت الحكومة الروسية مسبقا وفقا لالتزاماتها القائمة على واشنطن بموجب الاتفاقيات ذات الصلة".

ولفت باتريك رايدر إلى أن عملية الإطلاق مجرد اختبار روتيني تم التخطيط له مسبقا.

المصدر: سبوتنيك