قال قائد الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، إن المعلومات حول وفاة قائد بيرديانسك أرتيوم باردين لم يتم تأكيدها بعد، والأطباء يواصلون الكفاح من أجل حياته.

وكتب روغوف في حسابه على "تيليغرام": "على الرغم من الإصابات الشديدة، وبتر الساق، وفقدان الدم بشكل كبير، إلا أنه على قيد الحياة. الأطباء يواصلون الكفاح من أجل حياته".

ونقل قائد بيرديانسك باردين، إلى المستشفى بعد ظهر يوم 6 سبتمبر، في حالة خطيرة بعد تفجير سيارته.

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل الإعلام خبر وفاة قائد مدينة بيرديانسك أرتيوم باردين.

ووصفت سلطات مقاطعة زابوروجيه الانفجار بأنه عمل إرهابي، وبحسب روغوف، فإن المخربين الأوكرانيين هم من يقفون وراء محاولة اغتيال باردين.

المصدر:RT