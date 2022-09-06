بايدن: الولايات المتحدة وبريطانيا ستحافظان على نهج موحد لدعم أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان بشأن تغيير رئيس الوزراء البريطاني، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستحافظان على نهج موحد لدعم أوكرانيا ضد روسيا.

وقال بايدن: "بريطانيا والولايات المتحدة هما أقرب الأصدقاء والحلفاء، إننا نحافظ على نهج قوي وموحد لدعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا على أفعالها".

وتم انتخاب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يوم الاثنين، رئيسة لحزب المحافظين البريطاني، والتقت تراس مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التي أمرتها بتشكيل حكومة كرئيسة وزراء جديدة.

المصدر: نوفوستي