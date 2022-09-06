إسبانيا ترسل خامس طائرة بذخيرة مدفعية من العيار الثقيل إلى أوكرانيا

قالت الحكومة الإسبانية إنها أرسلت، طائرة أخرى تحمل ذخيرة مدفعية من العيار الثقيل موجهة إلى القوات الأوكرانية، في خامس شحنة أسلحة إلى كييف من مدريد في الأيام القليلة الماضية.

وجاء في البيان أن "طائرة من طراز T-23 أقلعت هذا الصباح من قاعدة توريخون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد تحمل ذخيرة مدفعية ثقيلة لأوكرانيا".

وسبق أن أفيد بأن أربع رحلات أخرى بالذخيرة انطلقت من قاعدة روتا البحرية (مقاطعة قادش في الأندلس) الأسبوع الماضي.



بالإضافة إلى ذلك، غادرت بالفعل 20 شاحنة إسبانيا، والتي تم تجهيزها استجابة "لطلب عاجل من السلطات الأوكرانية لتوفير المواد والزي الرسمي لظروف الشتاء". وصل عشرة منها بالفعل إلى بولندا، والأخرى في طريقها.

وتطلب كييف باستمرار من الغرب أسلحة ثقيلة، لكنها لا تستقبلها بالكميات المطلوب بحسب مزاعم كييف.

كما أعربت أوكرانيا مرارا وتكرارا عن استيائها من السلطات الألمانية، لكن المستشار الألماني أولاف شولتس قال إن برلين تزود أوكرانيا بأسلحة كافية، كما صرحت الخارجية الألمانية بأن الجيش الألماني يعاني من "عجز مطلق في احتياطياته" ، مما حال دون إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

أبدت كييف أيضا عدم رضاها عن المساعدة العسكرية من مدريد. وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن المعدات الوحيدة التي وصلت إلى الجبهة كانت شحنات معدات دفاعية خفيفة وسيارة إسعاف مصفحة وأسلحة مضادة للدبابات ومدفع رشاش.

المصدر: نوفوستي