قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت إسرائيل قد تمكنت بالفعل من إيقاف الاتفاق النووي.

إقرأ المزيد

وأضاف لابيد، في تصريحات له: "لكن إسرائيل مستعدة لأي تهديد وأي سيناريو".

وتابع: "إذا استمرت إيران في المحاولة فسوف نستخدم قدراتنا، وسنواصل العمل في جميع الجبهات ضد الإرهاب وضد أولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا".

وأشار إلى أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن لدى إسرائيل حرية التصرف الكاملة لفعل كل ما هو مناسب لمنع احتمال أن تصبح إيران تهديدا نوويا.

ويوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن رئيس جهاز الموساد سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وقال خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، إن رئيس الموساد سيغادر إلى واشنطن، لشرح "موقفنا للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمخاطر الكامنة في الاتفاقية مع إيران".

المصدر: وكالات