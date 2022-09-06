"التجسيد المطلق للصحة".. صورة وزيرة الصحة البريطانية الجديدة تشعل مواقع التواصل

بعد تعيينها رئيسة الوزراء الخامسة عشر في عهد الملكة إليزابيث الثانية، تشكل الآن ليز تراس حكومتها الجديدة بعد لقائها مع الملكة في قلعة بالمورال في اسكتلندا.

The absolute embodiment of health. What a good call… https://t.co/Gzr8gzZBbTpic.twitter.com/pFQRjletid — James Flanders (@JamesFlanderss) September 6, 2022

وسوف تلقي تراس أول خطاب لها كرئيسة للوزراء بعد ظهر اليوم، إلا أن ما أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي هو اختيارها لنائبة رئيسة الوزراء ووزيرة الصحة وهي واحدة من أقرب أصدقاء تراس في السياسية، تيريز كوفي، حيث ظهرت صورة لكوفي وهي ممسكة بسيجار وكأس من الخمر، بينما علق الصحفيون "التجسيد المطلق للصحة.. يا له من اختيار جيد".

وتيريز كوفي هي سياسية بريطانية تعمل كوزيرة الدولة لشؤون العمل والمعاشات التقاعدية منذ عام 2019، وهي عضو في حزب المحافظين، وكانت عضوا في البرلمان عن "سوفولك كوستال" منذ عام 2010. وقد عملت كوفي في عهد رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، كنائب لوزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية قبل أن تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء، بوريس جونسون، كوزير دولة بنفس الوزارة.

المصدر: تويتر