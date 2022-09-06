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لافروف: الغرب لا يفي بالتزاماته لضمان وصول المواد الغذائية من روسيا إلى السوق العالمية

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لافروف: الغرب لا يفي بالتزاماته لضمان وصول المواد الغذائية من روسيا إلى السوق العالمية
Globallookpress
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن الغرب لا يفي بوعوده لاستثناء العقوبات التي تمنع المواد الغذائية الروسية من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "زملاءنا الغربيين لا يفعلون ما وعدونا به عن طريق الأمم المتحدة، أي أنهم لا يتخذون قرارات بشأن استبعاد العقوبات اللوجستية التي تمنع الوصول الحر للحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية".

وأكد وزير الخارجية الروسية أن موسكو تعمل مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة في اسطنبول.

المصدر: نوفوستي

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