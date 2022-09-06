بعد مغادرة جونسون.. القط لاري عبر "تويتر": لقد خرجت للتحقق من رحيله! (صور)

أشرف على مغادرة بوريس جونسون من "10 داونينغ ستريت" عشرات الصحفيين وأعضاء حزب المحافظين، الذين تجمعوا على طول الطريق الشهير صباح اليوم الثلاثاء لوداع رئيس الوزراء السابق.

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لكن يبدو أن أحد المودعين أراد أن يتأكد أكثر من مغادرة جونسون، حيث رصدت كاميرات المصورين القط لاري، "كبير صائدي الفئران"، وهو يسير نحو عتبة الباب رقم 10، بعد انتهاء جونسون خطابه الأخير ومغادرته صحبة زوجته كاري مقر رئيس الوزراء البريطاني الرسمي، بعد 3 سنوات من إقامتهما فيه.

ولاحقا غرد لاري على صفحته في "تويتر" قائلا: "نعم، لقد خرجت للتحقق من رحيله. لقد رحل". وتم إرفاق المنشور بصورة للقط وهو جالس أمام منزل رئيس الوزراء في "داونينغ ستريت".

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون قد قام بتجنيد القط لاري لحل أزمة الفئران في أحد أشهر العناوين في العالم.

ودخل قط الإنقاذ منزله الجديد في 15 فبراير 2011، ليصبح ساكنا محبوبا منذ ذلك الحين.

Yes, I came out to check that he’s gone. He has. pic.twitter.com/s1t7XzNqHP — Larry the Cat (@Number10cat) September 6, 2022

المصدر: RT