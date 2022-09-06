السلطات الإسرائيلية تقدم خططا لبناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية

قدمت السلطات الإسرائيلية، أمس الاثنين، خطة لبناء ما يقرب من 500 منزل في مستوطنة يهودية جديدة بالقدس.

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وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن "مستوطنة "غفعات هشاكيد" المخطط لها، هي جزء من مجموعة مستوطنات على الحافة الجنوبية للقدس الشرقية، وأنه قد تم بالفعل بناء العديد منها في أحياء سكنية كاملة"، في حين لفت منتقدون إلى أن "هذه المستوطنات تقوض بشكل أكبر أي آمال في حل الدولتين".

وأوضحت منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، أن "خطة المستوطنة تمت الموافقة عليها أمس الاثنين من أجل إيداعها للاعتراضات، وهي خطوة رئيسية في عملية بيروقراطية يمكن أن تستمر لأشهر أو سنوات قبل بدء البناء"، فيما لم يصدر تعليق فوري من بلدية القدس.

جدير بالذكر أن إسرائيل ضمت القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وتعتبر المدينة بكاملها عاصمتها الموحدة، في حين يواجه الفلسطينيون المقيمون في المدينة تمييزا منهجيا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالتخطيط الحضري، مما يجعل من الصعب للغاية عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة، وفق "أسوشيتد برس".

المصدر: "أ ب"