الكرملين يعلق على رفض بايدن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرافض لتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" بالموقف الإيجابي.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "إن طرح السؤال في حد ذاته (الاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب) أمر شنيع. وبالطبع، من الجيد أن الرئيس الأمريكي أجاب بهذه الطريقة (بالنفي)".

وأضاف بيسكوف أن مجرد طرح مثل هذا السؤال هو أمر يصعب على العقل فهمه.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح صحفي أمس الاثنين، إنه لا يجب تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب".

وردا على سؤال صحفي في البيت الأبيض حول ما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، قال بايدن "لا".

المصدر: تاس