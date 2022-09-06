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الرئيس الفرنسي يدعو إلى خفض حاد في استهلاك الطاقة بنسبة 10%

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الرئيس الفرنسي يدعو إلى خفض حاد في استهلاك الطاقة بنسبة 10%
AP AFP POOL
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خفض حاد في استهلاك الطاقة تصل نسبته لـ10% خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، تجنبا لاحتمال الترشيد أو انقطاع التيار هذا الشتاء.

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مصدر: بعض دول الاتحاد الأوروبي غير راضية وقلقة بشأن أزمة الطاقة
مصدر: بعض دول الاتحاد الأوروبي غير راضية وقلقة بشأن أزمة الطاقة

وخلال مؤتمر صحفي، حذر ماكرون من أنه "قد يتعين بحث تقليص استهلاك الطاقة بشكل قسري خلال الأشهر المقبلة إذا لم تكن الجهود التطوعية كافية"، لافتا إلى أن "خطط تقنين الطاقة يجري إعدادها "تحسبا"، وأن "تقليص الاستهلاك سيحدث كملاذ أخير".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن "أفضل طاقة هي تلك التي لا نستهلكها"، داعيا الشركات والأسر الفرنسية إلى "توفير الطاقة، بما في ذلك عن طريق تقليل الاعتماد على أجهزة التدفئة وتكييف الهواء".

المصدر: "أ ب"

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