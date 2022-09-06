إعلام عبري: السلطات الإسرائيلية تصادق على تقليص الحراسة عن رئيسي الحكومة السابقين باراك وأولمرت

أفاد الإعلام العبري بأن اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام (الشاباك) وافقت مؤخرا على تقليص الحراسة الأمنية التي يقدمها الجهاز لرؤساء الحكومة السابقين إيهود أولمرت وإيهود باراك.

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كما أوضح الإعلام العبري أن اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك تدرس إزالة الحراسة بشكل دائم عن باراك نهاية الشهر، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاما على إنهائه ولايته.

وأشار موقع "واينت" إلى أن "اللجنة ستأخذ في عين الاعتبار أيضا "حرب الظل" مع ايران، التي تشمل أيضا تحييد تهديدات من قبل طهران التي تسعى لاستهداف مسؤولين إسرائيليين، وأن هناك مسؤولين أمنيين يعتقدون أنه ليس الوقت المناسب لوقف الحراسة عن الاثنين، في حين أنه إذا لم يتم اتخاذ قرار آخر، فإن الحراسة ستتقلص حتى يتم إزالتها تماما".

ونقل "واينت" عن مسؤولين مطلعين أن "الاثنين (باراك وأولمرت)، لا يزالان يتمتعان بالحراسة بين الفينة والأخرى بحسب جداولهم، ولكن في إطار التغييرات الجديدة، سيتم مضاعفة الحراسة السرية عليهم".

المصدر: "I24"